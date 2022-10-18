Наталья Фриске отказалась «превращаться» для фильма в покойную Жанну

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья прокомментировала слухи, что исполнит роль покойной экс-солистки группы «Блестящие» в автобиографическом фильме из-за внешнего сходства с артисткой.

Как выяснилось, информация о готовящихся съемках не соответствует действительности. Фриске-младшая предположила, что либо не знает об участии в проекте, либо «нашлась еще одна сестра», которая исполнит главную роль.

«Нигде играть я не собираюсь», - прояснила ситуацию Наталья Фриске.

В апреле этого года сестра Жанны Фриске родила дочку, которой дали необычное имя Луна. Женщина воспитывает ребенка в одиночку – с избранником она рассталась во время беременности.

ФОТО: Tarakanov Vadim/East News