Сестра Федора Бондарчука случайно обмолвилась о наследственной болезни у режиссера

Сестра режиссера Федора Бондарчука Наталья во время съемок программы «Секрет на миллион» случайно обмолвилась, что у ее звездного брата может проявиться наследственная болезнь. Какая именно, она не уточнила, переведя разговор на другую тему.

На вопрос ведущей, почему Наталья Бондарчук переживает за наследственность, гостья в студии дала следующий ответ: «Это определенная болезнь. Болезнь королей, поэтов…».

Отметим, что издавна «болезнью королей» называли подагру. Чаще всего она возникала у состоятельных и знатных людей из-за пищевых излишеств: именно аристократы могли позволить себе употреблять много мяса, кондитерских изделий и запивать их вином.

Подагрой болели известные и гениальные люди: писатель Лев Толстой, художник Леонардо да Винчи, царь Александр Македонский, ученый Чарльз Дарвин и другие.

ФОТО: Ivanov Sergey/East News