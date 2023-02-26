«Серёга, мы с тобой опять разводимся»: Наташа Королёва отреагировала на слухи об изменах мужа

Певица Наташа Королева отреагировала на многочисленные слухи о разладе с Сергеем Глушко, которые появились после скандала с участием Анастасии Волочковой.

Королева добавила, что из-за неутихающих сплетен, они с мужем до забавного часто разговаривают на тему собственного развода. По словам звездной супруги, за долгое время «публичной» жизни, пара привыкла к кулуарным разговорам и научилась относится к ним с юмором.

«Сейчас Серёжа на гастролях со спектаклем, – рассказала журналистам Королева, – я звоню ему и говорю: Серёга, мы опять с тобой разводимся, ты давай там закругляйся, а то Волочкова всем расскажет».