Серябкина раздвинула ножки: «Сегодня вот так»
Новое фото российской певицы подтвердило старую истину: бывший лидер группы «Serebro» и экс-Molly – обладательница самых красивых и самых печальных глаз эстрадного отечественного бомонда.
«У меня сегодня вот так», - подписала девушка свою фотографию, сделанную на ступеньках безымянной белой лестницы.
Скромно застегнутая на все пуговицы кофточка, простые черные брюки и - призывно раздвинутые коленки.
- В этом вся Оля, - считают ее поклонники. – Целомудрие бок о бок с эротизмом.
Давним поклонникам Holy Molly, конечно, памятны куда более откровенные фотосессии, выложенные в свое Серябкиной.
Особенно интригующие в свете просочившейся информации о ее интимных отношениях с партнершей по «Серебру» Еленой Темниковой.
После выбора в пользу концертного директора Георгия Начкебия осенью 2020 года, Ольга призналась, что не понимает формулировки «муж разрешает» или «не разрешает».
По крайней мере, в отношении стиля одежды и манеры фотографироваться.