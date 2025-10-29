SERYABKINA и Брутто рассказали о создании творческого дуэта

В новом эфире шоу «Чарт Яндекс Музыки» на радио Like FM состоялся творческий дуэт артистов SERYABKINA (Ольга Серябкина) и Брутто. Гости обсудили главные музыкальные хиты, а также представили совместный трек «Светофоры» в живом исполнении.

Как отметил Брутто в беседе с ведущими Виталиком Мишурой и цифровой лайкой Вспышкой, это был «сумасшедший мэч».

SERYABKINA раскрыла детали знакомства. По ее словам, все началось с честного ответа на вопрос команды о том, с кем бы она хотела спеть.

«Я всегда обращала внимание на его тексты – с одной стороны очень пацанские, а с другой невероятно глубокие. Это не просто движ, а какой-то глубокий движ», – поделилась Ольга.

Она добавила, что просто написала Брутто в директ, после чего они быстро договорились о работе по телефону.

Рэпер Брутто поддержал Ольгу.

«Когда я услышал песню, понял – мысль уже от А до Я рассказана. Мне нужно было не повторять ее мысль, а добавить что-то со стороны, довесить текст новыми гранями и смыслами», – рассказал певец.

Отдельное внимание в студии Like FM уделили феномену Вани Дмитриенко, три трека которого одновременно находятся в топ-10. Брутто выразил артисту уважение, отметив, что тому удалось пройти «проклятие одного хита». SERYABKINA добавила, что ее восхищает не столько конкретные песни, сколько то, как он развивается.

Также артисты высказались о предпочтениях в брендах. SERYABKINA призналась, что не гонится за модными лейблами.

«Я настолько в этом смысле переменчивая. Сейчас вообще время не бренда, а вещи. Ровно как и в музыке – раньше ты называл артистов, которых слушаешь, а сейчас спрашивают про конкретный трек», – объяснила она.

Эфир на радио Like FM завершился живым исполнением нового трека «Светофоры».