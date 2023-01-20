Серкан Болат найден в России: известно, кто сыграет роль архитектора в адаптации сериала

«Постучись в мою дверь» стал самым знаковым турецким сериалом, который приобрел популярность во всем мире. После закрытия проекта прошло уже больше года, а историю взаимоотношений Серкана Болата и Эды Йылдыз до сих пор пересматривают. В России решили повторить этот успех, и в конце минувшего года было сделано заявление: в нашей стране снимут адаптацию сериала «Постучись в мою дверь». Все представительницы прекрасного пола терялись в догадках: кто из российских знаменитостей сыграет роль харизматичного архитектора. Кажется, ответ на данный вопрос найден.

По информации Telegram-канала «Светские хроники», на роль Серкана Болата пригласили Егора Крида.

Напомним, что певец имеет большой опыт на телевидении. Так, Егор неоднократно снимался в отечественных комедиях и даже принимал участие в романтическом проекте «Холостяк». Кроме того, Крид является самым медийным мужчиной в нашем шоу-бизнесе и имеет большую армию поклонниц. Вот почему решение создателей адаптации кажется вполне обоснованным.

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