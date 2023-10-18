Сергей Зверев объяснил, почему пропал с экранов и ездит в разные детские дома

60-летний стилист Сергей Зверев стал редко появляться на экранах и объяснил, почему. По его словам, он делает это специально – чтобы не стать похожим на аниматора. При этом жизнь артиста «за кадром» наполнена другими событиями: за время отсутствия он выпустил четыре музыкальных хита и успевает ездить в разные детские дома.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Зверев появился на премьере комедии «На Рубле без рубля», в которой сыграл небольшую роль. Он был в шляпе и, как обычно, на платформе.

«Я стараюсь пореже появляться на экранах и мероприятиях, потому что когда артист делает это часто, то он становится похож на аниматора, а не на суперзвезду», - сообщил стилист.

Кроме музыки, он занимается благотворительностью и ездит в детдома.

«У меня мама росла в детдоме. Я уже много лет навещаю детей-сирот, помогаю онкобольным и мигрантам», - поделился Зверев.

По признанию стилиста, он начал заниматься благотворительностью в школе и половину первой зарплаты отдал на эти цели.

Напомним, что сын певца был взят из детдома. Сначала он всюду появлялся со звездным отцом, а затем пропал. Общаться по поводу него Зверев отказывается. Стилист вычеркнул сына из завещания. Он говорил, что тот помог ему в трудную минуту лишь однажды – прислал тысячу рублей. Он не навестил Зверева, даже когда тот попал в больницу с аппендицитом.