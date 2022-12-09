Сергей Жуков попался на фонограмме

Мастер фонограммного исполнительства Сергей Жуков судится с Маликовым за свои фонограммы.

Но, похоже, лидеру группы «Руки вверх» придется сдаться более искушенному в шоу-бизнесе певцу и продюсеру. Жуков никогда не делал тайны из своих выступлений на эстраде. Исполнение под фонограмму не мешало популярности певца. До тех пор, пока часть его «фанеры» не стала предметом коммерческой разборки между ним и Андреем Маликовым.

Напомним, Андрей начал продюсировать Жукова еще в середине 90-х, и до самого распада «Руки вверх» участвовал в фонограммном бизнесе своего партнера.

И вот теперь Жуков приревновал свои «Чужие губы» и еще 12 композиций, и потребовал признать незаконным торговлю «фанерой» исключительно от лица Маликова.

С нашей стороны никто не подписывал контрактов на эксклюзивное использование записей Маликовым. – заявляет представитель истца. И считает договор народного артиста РФ с издательством «Джем» недействительным.

Первый судебный иск Жуков проиграл. Судья, в лучших традициях российской деловой лингвистики, вынес следующий вердикт: «Оценив процессуальные доказательства, суд находит заявление истца о применении мер обеспечения иска подлежащим отклонению».

В 2023 году Сергей продолжит борьбу. Он намерен предоставить суду такие доказательства, которые сделают его заявление подлежащим соглашению.