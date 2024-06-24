Сергей Светлаков устроил пожар на пляже в Геленджике и попал на видео

Актер Сергей Светлаков сжег автомобиль на пляже в Геленджике и попал на видео. Звезда в личном микроблоге объяснил свое поведение на людях.

Оказалось, что юморист продемонстрировал перформанс на съемках. Он заранее предупредил поклонников о том, чтобы они не волновались по поводу пожара. Дело в том, что по сценарию артист должен был сжечь машину.

Съемочный процесс проходит на кубанском курорте, где отдыхает любимый миллионами поклонников персонаж из программы «Наша Russia» Сергей Беляков. Во время шоу он сидел перед телевизором и комментировал происходящее, а теперь предстанет в фильме. По сюжету, его семья приезжает на отдых в Турцию и попадает в неловкую ситуацию – дело в том, что их гостиница оплачена на эти числа, но на следующий год. Вернуться они уже не могут из-за нехватки денег. Тут и начинаются приключения.

По словам Сергея, ему все нравится, так как в Геленджике все «красиво и очень душевно». Возможно, в Геленджике решили снимать виды Турции.