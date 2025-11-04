Сергей Соседов объяснил провал Елистратова и «Лесоповала» в шоу «ВИА Суперстар!»

Музыкальный критик Сергей Соседов после появления в Сети обвинений в предвзятости членов жюри шоу «ВИА Суперстар!», объяснил провал в финале группы «Лесоповал» и Алексея Елистратова.

По мнению Соседова, главной ошибкой солистов «Лесоповала» стал выбор финальной песни «Любовь уставших лебедей». Из-за композиции критик поставил низший бал за выступление коллектива.

«Мне хочется спросить у автора стихов: «От чего лебеди устали? Они вагоны разгружали ночами? Или мешки с мукой тягали? Почему устали лебеди», — задался вопросом журналист.

Кроме того, он припомнил и выступление «Лесоповала» с Натальей Подольской. Как признался Соседов, в тот раз он завысил балл, но был недоволен номером.

«Было плохое выступление… но поставил два балла, чтобы сохранить интригу в финале», — объяснил музыкальный критик свое решение.

Говоря об Алексее Елистратове, занявшем лишь четвертое место, Соседов пояснил, что артист не смог соревноваться с такими «монстрами», как «Динамит» и «Поющие гитары».

«Я считаю, что для Леши занять в такой борьбе четвертое место — это победа», - заверил Соседов в беседе с Ura.ru.

Ранее после победы ансамбля «Поющие гитары» в финале «ВИА Суперстар!» на НТВ разгорелся скандал. Поклонники обвинили членов жюри в предвзятости и выразили мнение, что все было предрешено заранее. В частности, пользователи Сети напомнили, что Ирина Понаровская с 1971 по 1976 год была солисткой «Поющих гитар». Кроме того, под подозрение попал еще один член жюри - Стас Пьеха. Ему припомнили, что один из солистов ансамбля приходится ему двоюродным дедушкой.