Сергей Шнуров сжег Москву на концерте в Дубае

Скандально известная группа «Ленинград» выступила со скандально известной песней на концерте в ОАЭ.

На международном музыкальном фестивале Parus автор многочисленных хитов преподнес публике «бомбу»: спел, мягко говоря, не корректную в отношении России «Москва, по ком звонят твои колокола?».

Напомним, по сюжету песни певцу и композитору, не раз заявлявшему о том, что его группа является «настоящей русской скерпой, объединяющей людей самых разных социальных слоев, мировоззренческих позиций и политических курсов» снится сон о масштабном пожаре на Красной площади.

В огне горят все политические учреждения, лидеры как власти, так и оппозиции, а также массмедиа, так или иначе спекулирующие на политическую тему.

Около месяца назад эта песня прозвучала в Москве на Дне города. И, разумеется, расколола зрителей на два лагеря.

В Дубае первый «ленинградский» политический хит встретили с пониманием.

ФОТО: East News/Дмитрий Коробейников