Сергей Шнуров пошутил, что женское пение стало причиной его разводов

В эксклюзивном интервью в «Шутки Шоу» на «Юмор FM» лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил новый трек, поделился курьезными историями из жизни и даже прошел тест на знание молодежного сленга.

Главной темой разговора стал новый сингл «Музыкатанца». Как заявил Шнуров, это одно слово, и он настаивает на этом определении. По его словам, трек стал ответом на текущую ситуацию в международной политике и вдохновлен танцевальной энергией 80-х.

Клип на песню уже снят — это ироничная история о вечеринке для тех, «кому далеко за...», где гости бодрятся не алкоголем, а кислородом из баллонов.

Беседа быстро перешла в привычное для Шнурова юмористическое русло. Он признался, что из-за профессиональной деформации не выносит, когда при нем поют женщины, и в шутку назвал это причиной нескольких своих разводов. Также музыкант рассказал о своих котах-аристократах, которые, по его мнению, сказали бы лишь одно: «Мало еды».

Ведущие решили проверить, насколько Шнуров знаком с современным сленгом. Реакция музыканта была предсказуемо острой. На вопрос «Что такое бэнгер?» он ответил: «Боже упаси, зачем мне это?», а аббревиатуру «ЛП» едва не расшифровал как нечто нецензурное.

Завершилось интервью историей, которая происходит в его жизни регулярно.

«Ко мне подходит какая-то девушка и говорит: “Ты меня помнишь?” И тут у меня падает все. Не надо так делать. У меня все седые волосы от этих подходов. Девушки, я вас не помню!» – заявил Шнуров на «Юмор FM».