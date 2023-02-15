Сергей Лазарев рассказал о самом себе ужасную вещь

Популярный артист, певец и телеведущий живет один.

С момента расставания с Лерой Кудрявецвой прошло уже больше десяти лет, а красивый и успешный во всех отношениях 49-лтний мужчина так и не обзавелся второй половинкой. Никита и Анна Лазаревы растут без женского внимания – и это вызывает тревогу и грусть поклонников Лазарева.

Так в чем же дело? Сергей – женоненавистник? Правда выплыла наружу в очередном выпуске YouTube-шоу Армана Давлетьярова. И сообщил ее сам Сергей Лазарев.

Я, может, скажу ужасную вещь. Для меня институт брака – некие рамки, которые не всегда хорошо влияют на отношения внутри пары.

В общем и целом позиция Сергея сводится к следующему: только свободные отношения дарят ощущение ценности отношений.

Узаконенный брак, напротив, расслабляет, создает искусственное, ложное ощущение вседозволенности по отношению друг к другу. Это, в свою очередь, губит любовь.