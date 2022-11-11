Сергей Лазарев посмеялся над вокальными данными Бритни Спирс

Певец Сергей Лазарев прокомментировал творчество западной коллеги Бритни Спирс. Он принял участие в подкасте Нового Радио «НеДудь», где честно признался, что думает о вокальных данных суперзвезды.

Российский исполнитель заявил, что не считает Бритни профессиональной певицей. По его мнению, она просто знает, как привлечь зрителя.

«Можно не уметь петь, но быть классным артистом. Бритни Спирс тоже не особо певица, знаете ли. Но тем не менее выходит и дает шоу – раньше давала, сейчас с этим тоже сложности», – поделился Лазарев.

Сергей также отметил, что не любит артистов, которые ведут себя непрофессионально. По его мнению, некоторые знаменитости не ценят своих зрителей.

Кроме того, певец высказался о повторном участии в «Евровидении». Он дважды был участником международного конкурса, но сейчас не видит себя на этой сцене.

«Я думаю, что в ближайшие десять лет Россия не будет принимать участие. Более того, для меня этот конкурс закрыт опять же потому, что очень политическое голосование», – объяснил Сергей.

Лазарев считает, что в 2019 году был достоин первого места. Но тогда он стал только третьим. В 2016 году он тоже занял третью строчку.