Сергей Лазарев показал повзрослевшую племянницу от погибшего брата

Певец и телеведущий Сергей Лазарев очень трепетно относится к своей племяннице.

Видимо, стараясь уберечь ее от непростой наследственности. Напомним, судьба родного отца Алины Павла Лазарева сложилась весьма драматически.

Старший брат артиста неоднократно сидел в тюрьме за разбой и распространение наркотиков. А когда освободился и начал новую жизнь – попал в ДТП. Полученные травмы показались Павлу не страшными, он долго не обращался к врачу, а когда спохватился – было уже поздно.

После смерти родного отца Алина сблизилась с семьей Сергея и, как говорят, души в нем не чает.

На 19 лет Лазарев-младший обратился к племяннице-студентке с прочувственным поздравлением, которое выложил в Сеть.