Сергей Лазарев показал повзрослевшую племянницу от погибшего брата
Сергей Лазарев публично поздравил дочь трагически погибшего брата.
Фото: lazarevsergey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Певец и телеведущий Сергей Лазарев очень трепетно относится к своей племяннице.
Видимо, стараясь уберечь ее от непростой наследственности. Напомним, судьба родного отца Алины Павла Лазарева сложилась весьма драматически.
Старший брат артиста неоднократно сидел в тюрьме за разбой и распространение наркотиков. А когда освободился и начал новую жизнь – попал в ДТП. Полученные травмы показались Павлу не страшными, он долго не обращался к врачу, а когда спохватился – было уже поздно.
После смерти родного отца Алина сблизилась с семьей Сергея и, как говорят, души в нем не чает.
На 19 лет Лазарев-младший обратился к племяннице-студентке с прочувственным поздравлением, которое выложил в Сеть.
- Нет ничего лучше своего собственного стремления к цели и упертости! – сказал он, – Сложности всегда будут, и дальше они будут совсем взрослые. Но я уверен, что ты будешь преодолевать их достойно!