«Сердце разрублено на куски»: Андрей Григорьев-Апполонов пережил измену

Андрей Григорьев-Апполонов признался, что пережил измену. Подробности приводит StarHit.

Солист группы «Иванушки International» вспомнил, как долгое время пытался добиться расположения своей первой любви, которая была старше него на восемь лет. По словам Андрея, эти отношения были безумными: избранница ради него бросила супруга, а после переехала жить к будущему артисту в общежитие, где они пробыли полтора-два года.

Григорьев-Апполонов сообщил, что возлюбленная была девушкой не из простой семьи — ее дедушка был каким-то министром в советские времена. Кроме того, именно она повлияла на его любовь к музыке, приучив слушать джаз.

На тот момент, певцу казалось, что в их отношениях царит гармония. Но однажды девушка пришла к нему и призналась в своей измене.

«Она уехала в Москву, приезжает и говорит: "У меня была интрижка с Игорем". Потом уже и я где-то накосячил. Все закончилось расставанием. Она уехала в Америку. В 1991 году, когда я выступал на Бродвее с мюзиклом "Метро", мы встретились. Провели хорошо время», — добавил певец.

Андрей подчеркнул, что тогда смог простить измену, однако после этого отношения просуществовали не больше полугода — девушка решила переехать за границу.

«Я страдал прилично. У меня сердце прям разрублено было на куски», — подчеркнул артист.

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