Сердце не справляется: состояние Натальи Власовой резко ухудшилось

Вечером в минувшее воскресенье певице Наталье Власовой стало плохо во время корпоратива. Прибывшая на место Скорая помощь диагностировала острую сердечную недостаточность.

Власову экстренно доставили в больницу. По последним сведениям, уже после госпитализации состояние 44-летней артистки резко ухудшилось.

Как сообщает StarHit, врачи настаивают на необходимости медикаментозной комы, однако мать певицы, врач по профессии, согласие на эту меру не дает.

Последние годы выдались для Натальи Власовой непростыми. В 2022 году она уже обращалась к врачам за помощью – также с сердцем.

Непростые отношения с дочерью-подростком, по признанию самой певицы, забирали у нее массу энергии и нервов. А в конце марта этого года неизвестные обстреляли стоящий на парковке автомобиль Власовой.

Полиция зафиксировала на кузове пять пулевых пробоин.