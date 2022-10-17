Семён Слепаков подешевел в два раза

Корпоративы Семёна Слепакова, первого в России «Комика с гитарой», после отъезда из России стали стоить в два раза меньше.

Теперь за свое выступление резидент «Comedy Club» берет на два миллиона рублей меньше.

Вызвать Слепакова спеть на праздник обойдется сегодня «всего» в 2.5. млн рублей, в то время как раньше звездный гость стоил около пяти миллионов.

В корпоративном райдере Семёна: перелет первым классом, VIP-зал, представительское авто с водителем, желательно не говорящим по-русски.

Кроме этого, приглашающая сторона обязательно должна обеспечить Семену номер люкс и суточные для всей его команды размером в €100.

Бард из Пятигорска, спевший когда-то песню под названием «А в моей стране всё есть», проживает в Израиле, и, по его словам, готов приехать куда угодно...

кроме России...

ФОТО: YouTube