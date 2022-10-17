Семён Слепаков подешевел в два раза
Корпоративы Семёна Слепакова, первого в России «Комика с гитарой», после отъезда из России стали стоить в два раза меньше.
Теперь за свое выступление резидент «Comedy Club» берет на два миллиона рублей меньше.
Вызвать Слепакова спеть на праздник обойдется сегодня «всего» в 2.5. млн рублей, в то время как раньше звездный гость стоил около пяти миллионов.
В корпоративном райдере Семёна: перелет первым классом, VIP-зал, представительское авто с водителем, желательно не говорящим по-русски.
Кроме этого, приглашающая сторона обязательно должна обеспечить Семену номер люкс и суточные для всей его команды размером в €100.
Бард из Пятигорска, спевший когда-то песню под названием «А в моей стране всё есть», проживает в Израиле, и, по его словам, готов приехать куда угодно...
кроме России...
ФОТО: YouTube