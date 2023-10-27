«Семьями мы не дружим»: Наташа Королева заговорила о сложном разводе с Игорем Николаевым

Певица Наташа Королева развелась с композитором Игорем Николаевым в 2001 году. Расставание давалось ей непросто, но все равно довольно быстро она смогла повстречать другого мужчину. Сейчас и у нее, и у исполнителя хита «Выпьем за любовь» свои семьи. Вот только, как призналась артистка, дружеские отношения они не поддерживают.

Несмотря на то, что после разрыв супругов не сопровождался скандалами, теплые чувства друг к другу они не сохранили. Сейчас, по словам Наташи, они лишь здороваются, иногда общаются. В целом Королева довольна тем, как им удалось развестись, ведь она считает, что сделали они это достойно.

«Мне непросто дался этот развод. Понятно, что семьями мы не дружим, но мы общаемся, здороваемся. Есть ситуации, когда мы в общем кругу друзей, это случается редко», - поделилась певица в YouTube-шоу Светланы Бондарчук.

Напомним, что не так давно Наташа Королева честно призналась, что после развода Игорь Николаев начал игнорировать ее компанию. Об этом она рассказала в шоу «Сегодня вечером», в выпуске, посвященном ее юбилею.