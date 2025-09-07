«Семья у меня на третьем месте»: Стас Ярушин сделал неожиданное признание

Стас Ярушин откровенно заговорил о личной жизни и о том, как он совмещает карьеру с семейной жизнью. Подробности приводит «ТН звезды».

Звезда сериала «Универ» признался, что большую часть времени уделяет не семье, а работе и хобби. По словам Стаса, его супруга привыкла к тому, что в списке приоритетов жена и дети занимают позицию ниже, нежели работа и развлечения. Оказалось, что она относится к этому с пониманием.

Ярушин уверен, если сохранять баланс и удовлетворение в этих сферах, что в семейных взаимоотношениях также все будет хорошо

«Я честно говорю — семья у меня на третьем месте. На первом — моя любимая работа, которая приносит счастье, удовольствие, мотивацию и деньги. На втором — мои увлечения: гольф, друзья, хоккей... Когда в этих двух направлениях у меня все хорошо, когда я заряжаюсь позитивными эмоциями и хорошим настроением, то и в доме все в порядке», — разоткровенничался артист.

Актер также поблагодарил за понимание его супругу. Она осознает, что такие приоритеты помогают Ярушину вести активный орбраз жизни и получать предложения поучаствовать в съемках различных проектов.

«Я благодарен своей супруге за мудрость — она прекрасно все понимает. Говорит: "Вот если бы на первом месте у тебя была семья, ты сидел бы дома. Да я тогда сама бы тебя выгнала". Детьми своими горжусь, потому что мы заложили в них правильное воспитание. Дальше время покажет», — признался актер.

