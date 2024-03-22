«Семену ничего не достается просто так»: Бледанс рассказала о воспитании особенного сына

Эвелина Бледанс — мама двоих детей. В 2012 году она родила сына Семена от российского продюсера Александра Семина. Мальчик появился на свет с синдромом Дауна, и его лечение и воспитание потребовали множество сил и средств.

Телеведущая доказывает, что дети с синдромом Дауна могут активно и счастливо жить, получая необходимую лекарственную помощь. С болезнью можно бороться, если прилагать к этому определенны усилия.

Несмотря на болезнь, мальчик растет активным, любознательным и дружелюбным. Эвелина не скрывает, что материальные вложения сыграли большую роль в его лечении. Но важнее всего, забота и внимание со стороны родителей.

«Я очень много говорила, даже применяя конкретные вещи, вот, например, взять свой полосатый носок, пририсовать к нему носик, глазки, язычок и общаться с вашим маленьким ребенком, чтобы пока он находится в колыбели, он фокусировал взгляд и игрался», — объяснила она в интервью «Вокруг ТВ».

Телеведущая очень много работает и приучает ребенка к самостоятельности. Она не балует ребенка: все дорогие игрушки ему дарят поклонники. Бледанс отмечает, что Семена обожают ее фанаты. Поэтому с каждого спектакля она приезжает с чемоданом подарков для сына.

«Он много работает, за каждую свою конфетку понимает, что нужно потрудиться. Семену ничего не достается просто так», — рассказала Бледанс.

С отцом младшего сына телеведущая рассталась в 2016 году. Александр Семин не выдержал груз публичности жены и ушел из семьи.

Ранее Эвелина Бледанс заявила, что брачный договор «очень нужен» для сохранения семьи.