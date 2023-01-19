Семейная клоунада Королевой-Глушко удивила фанатов

На первый взгляд совместное выступление Наташи Королевой, Тарзана и Архипа, записанное в одной из гримерок кажется музыкальным экспромтом кажется

Семейное трио явно дурачится.

Однако некоторые проницательные зрители обратили внимание на замысловатое сочетание сценических костюмов артистов.

52-хлетний Сергей Глушко (Тарзан) одет в красный костюм с советской символикой. Тут все ясно, Сергей Витальевич – человек с богатым прошлым, когда-то служил в должности капитана на космодроме «Плесецк».

49-летняя Наташа предпочла нейтральный «хиповский прикид» с потрепанной джинсовой курткой.

А вот их сын, 22-летний гражданин мира Архип, получивший образование в Штатах и Японии, выбрал анорак с непопулярными сегодня в России желто-синими цветами.

Может, шведскими? Да нет, - помрачнели хейтеры. И назвали шоу «семейной клоунадой».