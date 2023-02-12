«Семейка у меня бурная»: Наташа Королева честно рассказала о своих отношениях с Тарзаном

Накануне своего пятидесятилетия светская львица и фотомодель Наташа Королева поделилась подробностями своей непростой, но интересной семейной жизни.

Напомним, что певица вот уже два десятка лет находится в браке с скандально известным шоуменом Сергеем Глушко. Прямо сказать – срок приличный, однако, по словам королевы, скучать им вовсе не приходится.

«Семейка у меня бурная, – говорит звезда корреспондентам «МК», – спокойно выдохнуть не получается ни при каких обстоятельствах. Все время то одно, то другое, то третье. Расслабиться нельзя буквально ни на секунду».

Кроме того, Королева уверена, что ниспослана своему мужу Богом, а поспособствовала их встрече Нина Глушко, мама Сергея.

«Это свекровь намолила себе такую невестку, поэтому Сереже так со мной повезло. Хотя и мне с ним, конечно, тоже. Он человек уникальный», – откровенничает Королева.