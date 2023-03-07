«Сексуального возбуждения никогда не было»: психолог разобрала отношения Киркорова и Пугачёвой

Семейный психолог и психотерапевт Вероника Степанова внимательно изучила судьбу Аллы Борисовны Пугачёвой и историю её взаимоотношений с Филиппом Киркоровым.

Степанова рассмотрела связь звезд российской эстрады не как медийную или светскую лав-стори, а изучила её с точки зрения любопытного примера эдипова комплекса, когда не очень осознанному, но амбициозному юнцу становится необходима защита матери.

«Алла Борисовна никогда не была для него любовницей…она и женой ему толком не была – делится своими соображениями Степанова, - прежде всего он воспринимал её как маму. Именно поэтому сейчас он так рьяно защищает свою бывшую супругу, буквально драться за неё начинает. Приглядитесь, он же ведёт себя как ребёнок, чью маму обижают».

Кроме того, по словам эксперта, все песни просвященные Алле Борисовне написаны ей, как маме, а сексуального возбуждения и подтекста ни в них, ни в отношениях Киркорова к Пугачёвой никогда не было.