«Секс за деньги - обычное дело»: Сергей Зверев разоткровенничался на интервью

В эфире набирающего популярность интервью-шоу «Алёна, блин!» гламурный стилист Сергей Зверев разоткровенничался не на шутку.

Он сообщил, что буквально за несколько часов до съемок программы получил звонок с весьма деликатным предложением. Телефонный собеседник (имя которого не сообщается) сообщил, что готов принять интим с Сергеем за достойный гонорар.

В ответ на вполне резонное изумление владелицы шоу Алёны Жигаловой, стилист только пожал плечами.

«В мире шоу бизнеса это обычное дело. Мне кажется, всем артистам это предлагают», - сказал он.

Также шоумен посоветовал ведущей поплотнее завести с ним знакомство, чтобы научиться всем премудростям так называемых «звездных контактов».

Сергею показалось странным, что Алёне такого рода услуги не предлагают.

– Ты уже давно должна иметь свой ценник, - сказал модный провокатор смутившейся Жигаловой.