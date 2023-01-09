Секс сквозь слезы: певица Слава рассказала от кого плачет и с кем готова спать

После 20-летней супружеской жизни с российским предпринимателем Анатолием Данилицким, певица Анастасия Сланевская (сценическое имя Слава) вновь ходит незамужней.

И, судя по всему, готова к новым поискам сексуального партнера и близкого человека.

По словам певицы, мужчина ей нужен сексуальный, красивый, богатый, ответственный и заботливый (именно в такой последовательности).

Женатый в третий раз 47-летний музыкант, композитор и поэт Денис Клявер на эту роль, по понятным причинам, не подходит. Хотя регулярно плачет Слава именно из-за него.

Парадокс объясняется просто: Слава без ума от творчества Клявера. Она уже призналась, что однажды ударилась в слезы только из-за одной единственной его строчки.

А сейчас певица готовит новый сингл на «потрясающую мелодию» экс-солиста группы «Чай вдвоем».

Я вся рыдаю опять, это просто невозможно! – расчувствовалась Слава.

Вот так-то! А все говорят: Клявер-культурист, Клявер-дзюдоист, Клявер-акробат…