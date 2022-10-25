Вера Брежнева не собирается уезжать из России

Вера Брежнева по-прежнему владеет недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге. И ведет бизнес по продаже одежды.

Самая сексуальная женщина РФ в 2007 году (по версии журнала Maxim) украинка Вера Брежнева (настоящее имя Вера Киперман), хотя и проживает в Италии, разрывать связи с Россией, судя по всему, пока не планирует.

У бывшей солистки ВИА Гры есть квартира на Рублевке, где Вера была замечена этим летом. Небольшой офис на Красной Пресне и магазинчик модной одежды в Питере.

Там сегодня все еще можно купить оригинальное платье или топик Mysеasons от дизайнера Ханны Хмелевой.

ФОТО: Marechal Aurore/ABACA