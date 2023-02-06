«Секс превращается в открытый космос»: Оксана Лаврентьева рассказала о плюсах любви по-взрослому
Актриса Оксана Лаврентьева рассказала о плюсах секса после 40.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@FAMETIMETV»
Российская актриса и модель Оксана Лаврентьева
разоткровенничалась на на шутку.
В ответ на едкий комментарий о том, что «для секса она слишком старая и недостаточно худая», Лаврентьева решила популярно растолковать недоброжелателю свою позицию относительно «интима за сорок».
По ее словам, в двадцатилетнем возрасте ей тоже казалось, что с женщинами после 30 интересно разве что только разговаривать, а спать с ними можно лишь из чувства долга и жалости.
Как сообщает Lenta.ru, сейчас, 44-летняя красотка считает такую позицию идиотской и заверяет, что на своем опыте поняла: близость как таковая — это удивительная комбинация витальности, чувственности, страстности, эмпатии и жизнелюбия.
- После 40 ты перестаешь заниматься сексом. Это правда. Секс становится категорически неинтересен и, если с тобой все в порядке, ты начинаешь заниматься исключительно любовью, — мудро парировала Лаврентьева, добавив, что с годами секс превращается в «открытый космос».