Секс и одно яичко в день: бывший продюсер певицы МакSим умер в полной нищете

Музыкального продюсера Юрия Алексеева долгое время ассоциировали со становлением группы «Ласковый май» и певицей МакSим.

Однако после смерти Алексеева в сентябре прошлого года, с его имеем всё чаще связывают имя солистки группы «Симпатика» Светланы Кутузовой.

Недавно Кутузова в очередной раз разоткровенничалась с журналистами.

Девушка рассказала о последних годах жизни Алексеева.

С 2014 года Юрий и Света жили вместе, то в квартире его приятеля на проспекте Просвещения, то у Кутузовой в Колпино.

Он заставил меня сбросить лишний вес. Прописал свою собственную диету: секс и одно яичко в день, - смеется певица. И признается, что это пошло на пользу ее сценическому успеху.

Но Алексеев, по словам Светланы, постоянно увивался вокруг длинноногих малолеток, сорил деньгами, залезал в долги.

Один раз его избили прямо во дворе, кричали «негодяй!» - вспоминает Кутузова.

Потом начались проблемы с жильем, потом грянул ковид, и продюсер потерял много заказов. Он перенес пневмонию, но от разгульной жизни не отказался.

И однажды, оказавшись в поселке Бугры после концерта с участием Прохора Шаляпина, упал с инсультом, разбил голову.

Врачи говорили, что нужна операция, трепанация черепа, но в местной больнице его положили в коридоре, - рассказала Кутузова, - никого из друзей и знакомых поблизости не оказалось, никто не позаботился ни об оплате услуг, ни о чем.

Через два дня Алексеева не стало.