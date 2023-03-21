«Секретов не было»: дочь Юлии Началовой рассказала трогательную правду о своей матери

16 марта 2019 г. не стало знаменитой российской певицы Юлии Началовой.

Её дочь, красавица Вера Алдонина, тоже решила стать артисткой, вдохновлённая примером своей звездой мамы.

В большом интервью изданию StarHit шестнадцатилетняя девушка подробно рассказала о том, какие черты характера передались ей от знаменитой родственницы.

По словам Веры, выделить что-то одно достаточно сложно.

Однако ощущение некоей безусловной любви к своему делу, общительность и чувство юмора – узнаваемые черты звездной мамы.

«Мама, безусловно, была для меня самым близким человеком, и секретов у меня от её не было: могла рассказать какую угодно глупость», – говорит Вера.

Девушка до сих пор благодарна матери. Вера вспоминает, как Началова помогала ей справится со стрессом накануне первого выступления в шоу «Один в один»

«Я репетировала песню под фортепиано и в день выступления очень-очень волновалась. Мама помогла мне с дыхательной разминкой, чтобы я успокоилась. Мы просто две минуты стояли: глубокий вдох — глубокий выдох. И все в итоге прошло хорошо», — поделилась она.