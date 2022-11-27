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10:37, 27 ноября 2022
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Секрет раскрыт! Беременная Ангарская назвала имя возлюбленного

Фото: freepik

Участница Comedy Woman Надежда Ангарская в ожидании второго ребенка. После развода девушка не афишировала личную жизнь, однако сейчас она решила поделиться подсказкой на имя отца ее будущего малыша.

Ангарская рассказала, что с возлюбленным познакомилась в спортивном манеже. Ее сын занимается спортом, а новый избранник – его тренер. Речь идет о Николае Федчуке. Отмечается, что пол ребенка еще не определен. Ангарская мечтает о дочке.

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