Секрет раскрыт! Беременная Ангарская назвала имя возлюбленного

Участница Comedy Woman Надежда Ангарская в ожидании второго ребенка. После развода девушка не афишировала личную жизнь, однако сейчас она решила поделиться подсказкой на имя отца ее будущего малыша.

Ангарская рассказала, что с возлюбленным познакомилась в спортивном манеже. Ее сын занимается спортом, а новый избранник – его тренер. Речь идет о Николае Федчуке. Отмечается, что пол ребенка еще не определен. Ангарская мечтает о дочке.