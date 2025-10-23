«Сейчас я в дзене»: Джиган рассказал о семье и посвященных жене треках

В эфире музыкального шоу «Чарт Яндекс Музыки» на Like FM выступил Джиган. Он пообщался о семье и работе с ведущими Виталиком Мишурой и цифровой лайкой Вспышкой.

С артистом в студии был его пятилетний сын Давид. Джиган признался, что семья играет важную роль в его творчестве. На вопрос о том, сколько треков он посвятил своей супруге, Оксане Самойловой, Джиган ответил так.

«Думаю, больше десяти. Наверное, даже не ей посвятил, а вдохновлен ее музой», – поделился он.

Артист также признался, что в девяноста процентах случаев прислушивается к мнению жены при отборе материала для релиза.

Джиган рассказал и о том, как ему удается совмещать насыщенный гастрольный график и съемки собственного реалити-шоу.

«Поначалу я утомился. А потом пришло озарение. Чем больше работы, тем больше я в ресурсе. То, как я выкладываюсь в спортзале, спроецировал на работу. Пазл собран – и КПД, и здоровый образ жизни, и здоровое питание. Сейчас я в дзене», – заявил артист на Like FM.

В ходе обсуждения хит-парада артист прокомментировал и музыкальные предпочтения своих детей. По его словам, младшие дети, Майя и Давид, спокойно относятся к музыке, старшая дочь Ариела слушает таких исполнителей, как Kai Angel и 9mice. А Лея – и Viper, и Drake. При этом Джиган отметил, что творчество Вани Дмитриенко в его семье не слушают, хотя сам он высоко оценил работу коллеги: «Мне нравится, что делает Ваня. У него большое будущее».