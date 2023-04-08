17:50, 08 апреля 2023
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«Сейчас я ни от кого не зависима»: Самойлова улетела из России в Италию
Самойлова улетела в Италию без мужа и радуется своей независимостью .
Фото: Starface.ru
Оксана Самойлова поделилась с поклонниками долгожданной поездкой в Италию. Модель отправилась в отпуск с ребенком, а вот мужа так и не взяла.
Блогер сообщила, что погода в Милане отличная. Такое же отличное у артистки и настроение. Дело в том, что Самойлова поистине счастлива.
«Сейчас я ни от кого не зависима и могу позволить себе и детям только самое лучшее», — пояснила Оксана Самойлова.
Ранее мы писали, на чем зарабатывает 11-летняя дочь Оксаны Самойловой и Джигана.