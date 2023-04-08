«Сейчас я ни от кого не зависима»: Самойлова улетела из России в Италию

Оксана Самойлова поделилась с поклонниками долгожданной поездкой в Италию. Модель отправилась в отпуск с ребенком, а вот мужа так и не взяла.

Блогер сообщила, что погода в Милане отличная. Такое же отличное у артистки и настроение. Дело в том, что Самойлова поистине счастлива.

«Сейчас я ни от кого не зависима и могу позволить себе и детям только самое лучшее», — пояснила Оксана Самойлова.

Ранее мы писали, на чем зарабатывает 11-летняя дочь Оксаны Самойловой и Джигана.