«Сейчас влюблюсь в Наташу Кикнадзе»: Ксения Собчак сделала неожиданное признание о жене Урганта

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как жена Ивана Урганта выручила ее на модном показе. Подробности звезда опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам Собчак, на модном показе у нее выпали очки из сумки, и единственной, кто об этом сказал, была жена шоумена Наталья Кикнадзе. Ксения очень сентиментально отреагировала на внимательность супруги Урганта.

«Сегодня на показе Ushatava поняла, что я почти что Ургант, и сейчас влюблюсь в Наташу Кикнадзе», — пошутила светская львица, добавив, что Наталья «человечище».

Напомним, 30 октября шоумен и его жена отметили 20-летнюю годовщину отношений. В честь этого Ургант поделился архивными снимками с Натальей. Они познакомились еще во время учебы в школе, но встречаться начали позднее. Супруги воспитывают общих детей - 17-летнюю Нину и 10-летнюю Валерию. У Кикнадзе также есть взрослые сын и дочь от первого брака.