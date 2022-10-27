«Сейчас у нее такой период»: отец Нюши объяснил, куда делась пережившая измену дочь

Певица Нюша, которая в декабре 2021 года родила второго ребенка и во время беременности пережила измену мужа, потеряла интерес к сцене. Отец артистки Владимир Шурочкин выразил надежду, что это временно, но вернется ли она в шоу-бизнес, он не знает.

Родственник признался, что хотел бы возвращения дочери на сцену, и констатирует, что если пауза затянется, карьере может прийти конец.

«Надеюсь, что сейчас у нее такой период, и он пройдёт», - сказал Шурочкин.

Он напомнил, что артистка окунулась в мир шоу-бизнеса в 14-15 лет. Родителя мучают мысли, что, может быть, это было слишком рано.

Шурочкин считает, что Нюша могла потерять интерес к карьере, так как всего добилась самостоятельно и больше это не ценит. Также он признался, что не всё доносил до дочери, старясь оберегать от «грязи».

«Обидно и жалко. Столько сил и времени на это потрачено», – посетовал он.

Нюша сообщила о случившейся измене в интервью Светлане Бондарчук. Супруг артистки предприниматель Игорь Сивов, комментируя заявление, сказал: измена дала понять, что было не так в отношениях.

ФОТО: East News