«Сейчас такой возможности нет»: почему Лепс вынужден отложить новый рекорд в ходьбе

Певец Григорий Лепс рассказал, что пока отложил новый рекорд в ходьбе из-за напряженного рабочего графика. Видео с признанием артиста публикует Telegram-канал «Звездная пыль».

Напомним, что в июне 2024 года 62-летний музыкант поразил поклонников, пройдя 62 километра за 8 часов 35 минут. Этот результат Лепс посвятил своему 62-летию, которое отметил 16 июля.

«Сейчас такой возможности нет — график очень плотный», — объяснил певец свои планы отложить новую попытку пройти 63 км.

Поклонники в соцсетях активно поддерживают артиста, отмечая, что сама постановка таких спортивных целей в его возрасте вызывает уважение. Многие вспоминают, как несколько лет назад Лепс отказался от вредных привычек и полностью перешел на здоровый образ жизни.

Несмотря на временную паузу в спортивных достижениях, фанаты уверены — певец обязательно вернется к своим рекордам, как только появится возможность.

Ранее мы писали о том, что Лепс накинулся на журналистку из-за одного вопроса. Он назвал представительницу прессы «лошадью» и «кобылой».