«Сейчас очень интересный этап»: Брежнева вышла на связь после новостей об ухудшении здоровья

В последнее время все внимание публики приковано к Вере Брежневой. По Сети регулярно ходят слухи то о плохом самочувствии певицы, то о ее разводе с Меладзе. Сама знаменитость никак не комментирует эти домыслы, однако в личном блоге она нередко жалуется на плохое здоровье. После непродолжительной паузы девушка вновь вышла на связь со своими подписчиками и рассказала, что с ней происходит.

По словам Веры, конец прошлой недели у нее выдался очень плодотворным. Сейчас Брежнева проживает в Италии и пытается построить карьеру артистки в странах Европы. Вот почему она активно ищет свой творческий стиль, и, кажется, на днях ей это удалось. Так, в социальной сети знаменитость обрадовала поклонников, сообщив о готовности нового трека.

«Очень плодотворный был у меня конец прошлой недели и очень наполняющий. Сейчас очень интересный этап в творчестве. Поиск, чувствование и наслаждение процессом. Результатом я довольна», — высказалась Брежнева.

К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на позитивные новости от Веры.

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