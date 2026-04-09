«Седую ночь» исполнил на 70-тысячном стадионе: Канье Уэст удивил поклонников кавером на хит Шатунова

Как сообщает «Сплетник», ролик показывает, как музыкант поёт английскую версию хита под названием Silver Night на огромном стадионе SoFi Stadium перед 70 тысячами зрителей.

Канье Уэст, также известный как Ye, — один из самых влиятельных артистов современности. Американский рэпер и продюсер известен своими экспериментами с музыкальными жанрами и провокационными выходками.

Концерт был приурочен к выходу нового альбома исполнителя под названием Bully. На видео артист появляется на сцене в виде земного шара, а десятки тысяч зрителей подпевают ему культовую композицию из репертуара группы «Ласковый май».

Видео распространил в своих соцсетях рэпер Тимати, что дополнительно увеличило охват ролика. Зарубежные и российские пользователи активно обсуждали неожиданный кавер американского исполнителя на советский хит.

Однако позже выяснилось, что видео оказалось полностью сгенерированным нейросетью. Об этом заявили российские ИИ-энтузиасты, создавшие вирусный ролик. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» также разоблачило фейк.

Напомним, Юрий Шатунов прославился как солист группы «Ласковый май» в конце 1980-х годов. «Седая ночь» стала одним из главных хитов коллектива и до сих пор остаётся культовой песней эпохи перестройки. Певец скончался в 2022 году в возрасте 48 лет.