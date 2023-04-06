«Седьмая автобаза»: в РФ нашли достойную замену эмигрировавшей Алле Пугачевой

Екатерина Волкова не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Актриса ведет уединенный образ жизни, однако на этот раз она дала откровенное интервью изданию aif.ru и рассказала об интересном диалоге с Александром Абдуловым.

Екатерина призналась: ее всегда интересовала карьера певицы, но только после разговора с известным актером она всерьез об этом задумалась. Когда-то Абдулов услышал, как Волкова исполняет одну композицию. Восторг мужчины был настолько велик, что он сравнил Екатерину с самой Пугачевой. И, к слову, сравнение было не в сторону Аллы Борисовны.

«Пугачева — седьмая автобаза», — высказался о таланте Волковой Абдулов.

После итого жизнь артистки в корне изменилась. Она стала вокалисткой джаз-группы и исполнила песню «Она» в известном фильме.

Кроме того, Волкова рассказала и о том, что между ней и Александром была симпатия. Однако строить отношения с известным артистом Екатерина отказалась. По ее мнению, не стоит смешивать работу и чувства.

«Когда-то мы сидели в ресторане, который основали знаменитые эмигранты. Абдулов пел песню Фрэнка Синатры. Сашка был душа-человек», — поделилась воспоминанием знаменитость.

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