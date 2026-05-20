«Счета заблокированы»: сын музыканта Бари Алибасова накопил долгов на 1,3 миллиона рублей

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сайта судебных приставов.

40-летний Бари Алибасов-младший — сын продюсера и музыканта Бари Алибасова, основателя легендарной группы «На-На». Младший Алибасов занимается предпринимательством.

По данным на 13 мая, общая задолженность сына музыканта составляет более 1,3 миллиона рублей. В эту сумму входят 465 тысяч рублей долга по кредитным обязательствам и 876 тысяч рублей непогашенных налогов и сборов.

Банковские счета Алибасова-младшего были заблокированы из-за долга перед ФНС. После этого было возбуждено исполнительное производство по кредитным обязательствам — без доступа к счетам предприниматель не смог погашать задолженность перед банками.

К слову, супруга Бари Алибасова-младшего Арина подала против него судебные иски. Подробности семейного конфликта пока не раскрываются.

Напомним, Бари Алибасов-старший прославился как создатель и бессменный лидер группы «На-На», которая стала одним из самых ярких явлений отечественной поп-музыки 1990-х и 2000-х годов. Продюсер активно занимается шоу-бизнесом и регулярно появляется в светской хронике.