«Счастливчик»: звезда «Эйфории» Сидни Суини официально подтвердила роман со Скутером Брауном

Сидни Суини стала известна благодаря роли Кэсси Ховард в сериале HBO «Эйфория». Скутер Браун — музыкальный менеджер и предприниматель, работавший с крупнейшими звёздами американской поп-индустрии.

Пара впервые появилась вместе на премьере третьего сезона «Эйфории». Там Суини и Браун не скрывали близости — позировали для совместных фотографий и держались рядом весь вечер. После мероприятия актриса репостнула их совместный снимок в инстаграме, добавив стикер с сердечком. Браун тоже опубликовал фото с премьеры.

«Счастливчик», — подписал пост продюсер.

Интересная деталь: на премьере заметили холодность между Сидни Суини и её коллегой по сериалу Зендеей. Актрисы избегали совместных фотографий и практически не общались. Причины напряжённости между звёздами «Эйфории» пока неизвестны.

Напомним, слухи о романе Суини и Брауна появились несколько месяцев назад. Пару неоднократно замечали вместе, но официальных комментариев они не давали. Теперь актриса и продюсер решили открыто заявить об отношениях.