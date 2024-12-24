Счастливая семья: Агата Муцениеце вышла в свет с Петром Дрангой и дочерью

Агату Муцениеце подозревают в романе с 40-летним музыкантом Петром Дрангой. Актриса показывала с ним совместные фото и видео в соцсети. Накануне звезда «Закрытой школы» сходила вместе с ним и дочерью Мией на новогоднее представлением в «Москвариум».

Артистка посетила шоу «Кощей» — современную сказку с элементами иммерсивного театра и цирковыми трюками. Компанию Агате и ее дочери составил Петр Дранга. На фото, которые публикует Kp.ru, Муцениеце, Мия и музыкант завороженно смотрят представление.

Со стороны их трио выглядело как счастливая семья, однако Агата не держалась за руки с баянистом — возможно, они скрывают чувства от посторонних глаз, или между ними вообще нет романтических отношений. Пока актриса не давала официальных комментариев по этому поводу.

Фанаты Муцениеце уже абсолютно уверены, что они вместе. Более того, некоторые считают, что именно музыкант может стать новым мужем звезды. А его знакомство с семьей Агаты еще сильнее подогрело слухи. В Сети появились кадры, как музыкант катался на катке с Муцениеце и ее родственниками. По всей видимости, они приняли и одобрили Дрангу.

Ранее мы писали, что родные Агаты приехали в Москву для встречи Нового года.