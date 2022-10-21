Счастливая Климова была замечена с певцом Эмином в поезде

Актрису Екатерину Климову, которая трижды выходила замуж и разводилась, на днях заметили в поезде с певцом Эмином Агаларовым. Промоутер Борис Рубиновский сделал фото с ними в вагоне и опубликовал в социальных сетях.

На снимке актриса светится от счастья. У нее слегка растрепаны волосы и отсутствует макияж.

Рубиновский сообщил, что он и Эмин две ночи путешествуют на поезде с Климовой по маршруту Новосибирск-Омск-Тюмень. Промоутер поблагодарил ее за «теплое общение».

Отметим, что маршрут Эмина совпал с планами Климовой. Актриса в настоящее время гастролирует по сибирским городам.

ФОТО: AA/ABACA/Abaca/East News