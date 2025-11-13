Сбежавший в Израиль Антон Привольнов заявил, что стал хуже относиться к российским артистам

Уехавший в Израиль телеведущий Антон Привольнов рассказал, что стал хуже относиться к российским артистам. Об этом он заявил в эфире ролика, опубликованного на YouTube.

Привольнов отметил, что уже не может хорошо относиться к артистам, которых ранее любил.

«Ты смотришь на актеров, которых раньше любил. И часто по ряду причин ты перестал к ним хорошо относиться», — сказал экс-ведущий «Контрольной закупки».

Телеведущий предположил, что его отношение может быть предвзятым. По его словам, возможно, эти артисты остались такими же, как и были раньше, ведь многие смотрят на них, любят и восхищаются.

Напомним, до отъезда из России Антон 17 лет проработал на телевидении. С 2006 по 2018 годы вел «Контрольную закупку», а с 2021 года - передачу «Звезды сошлись» в паре с Лерой Кудрявцевой. В 2022 году он осудил спецоперацию на Украине и уехал жить в Израиль.

Ранее мы писали, что Антон Привольнов конфликтует с прохожими и страдает от тараканов после переезда в Израиль.