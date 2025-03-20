Бард и автор песен Юлий Ким, осудивший действия России после начала специальной военной операции на Украине, 21 марта намерен выступить в Москве. Об этом сообщает «Регнум».

В 2022 году Ким публиковал в Сети стихотворения в поддержку киевского режима и впоследствии перебрался жить в Израиль. Он неоднократно публиковал записи в поддержку украинских «борцов за свободу» и рассказывал, как бывал на Майдане.

Также Ким поддерживает дружбу с бардами Никитиными, которые живут в США и открыто призывают своих поклонников жертвовать Киеву деньги, и рекламируется у иноагентов.

В целом, Ким на протяжении долгих лет выступал последовательным критиком российской власти. При этом его отца в 1938 году расстреляли по обвинению в госизмене.

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