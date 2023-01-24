Сбежавшая из России Юлия Ауг тайно приезжает в Москву на заработки

52-летняя Юлия Ауг, уехавшая в начале прошлого года в Эстонию, продолжает сниматься в фильме режиссера Анджея Петраса «Огниво против Волшебной Скважины».

Как сообщает издание Woman cюжет этой трагикомичной истории построен на предсказании о том, что датская принцесса свяжет свою жизнь с простым солдатом.

Король тот час велит казнить всех предсказателей, солдат отправляет на войну, а дочь сажает под домашний арест.

Музыкальная сказка по мотивам Андерсена снимается в России, ее презентация уже прошла 22 января в московском Доме кино, в прокат лента должна выйти в конце 2023 года.

Напомним, в 2011 году власти Эстонии аннулировали гражданство Юлии Ауг, так как та не отказалась от российского паспорта. Однако сейчас ситуация, похоже, разрешилась.

Артистка успевает работать и в Таллинне, и в Москве, куда она приезжает довольно часто.