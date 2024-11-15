Саша Бортич выложила редкое фото в купальнике

На опубликованном фото артистка позировала в черном купальнике на пляже в Турции.

«Какие-то снимки из отпуска для вас», — поделилась знаменитость.

Саша Бортич воспитывает четырехлетнего сына от предпринимателя Евгения Савельева. Актриса рассказывала, что влюбленные не планировали так быстро становиться родителями, однако обрадовались новости о скором пополнении в семье. Звезда «Холопа» почти два месяца держала в секрете, что стала матерью, а потом начала активно делиться моментами из жизни наследника в соцсетях.

В мае прошлого года Бортич сообщила, что разошлась с отцом ребенка. Слухи об этом появились еще в 2022 году. Фанаты предположили, что в семье не все гладко, когда артистка перестала публиковать фото с мужем. Через некоторое время актриса улетела с сыном на Мальдивы без супруга, чем подтвердила догадки подписчиков о разладе в отношениях. Актриса уточнила, что они с Савельевым остались друзьями и вместе продолжают растить наследника.