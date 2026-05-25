«Самый позитивный проект в моей практике»: режиссер Антон Борматов рассказал о сериале «Когда горит огонь»

Как пишет пресс-служба телеканала, премьера пройдет под возрастной маркировкой 12+. Антон Борматов стал режиссером нового проекта производства Shkulev Holding совместно с Long Tale Production. В центре сюжета — женская история о фельдшере Лере, в которую влюбляется герой Гелы Месхи. Действие разворачивается в селе, где происходит трагедия: гибнет персонаж Ивана Фоминова — Василий, отец 12-летней Даши.

«У меня было много проектов, и я не ожидал, что этот окажется самым позитивным, добрым и веселым в моей практике. Ничего подобного я раньше не испытывал», — поделился режиссер.

Для достоверной картинки в кадре съемочная группа использовала разные локации. Интерьер театра, связанный с героиней Нонны Гришаевой, снимали в Балашихе. А уличные сцены — в Угличе у исторического дома Переславцевых.

Исполнительница главной роли Варвара Феофанова призналась, что проект настолько вдохновил ее, что актриса решила получить новую профессию — под впечатлением от своей героини-фельдшера. На съемках программы «Антенна» актеры встретились вновь и рассказали о работе. Проект соединил давних друзей. Урсуляк и Месхи, Феофанова и Малаков знакомы уже много лет.

Напомним, на XIII Забайкальском международном кинофестивале продюсер сериала Виктор Шкулев, президент компании Shkulev Holding, раскрыл детали подбора актеров. По его словам, в кастинге были приняты смелые решения.