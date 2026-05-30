Самый дорогой в истории: Николас Кейдж сыграл пьющего Человека-паука в сериале за 400 миллионов долларов

Об этом сообщает Amazon Prime Video, где состоялась премьера всех восьми эпизодов первого сезона.

Кейдж известен по ролям в фильмах «Лицо со шрамом», «Город ангелов», «Призрачный гонщик» и десяткам других культовых картин. За свою карьеру актёр снялся более чем в 100 фильмах, но к сериалам до сих пор не обращался.

В «Пауке-нуаре» Кейдж играет Бена Райли — усталого частного детектива с суперспособностями Человека-паука, который защищает Нью-Йорк в мрачные годы Великой депрессии. Действие разворачивается в конце 1930-х годов. Герой Кейджа пьёт, стареет и пытается отказаться от своего супергеройского прошлого, но город снова нуждается в защитнике.

Создатели выпустили сериал сразу в двух версиях — чёрно-белой и цветной.

Проект уже называют одним из самых необычных в истории супергеройского жанра. Мрачная стилистика нуарного детектива смешивается с классическим образом Человека-паука, создавая атмосферу, которой раньше в этом жанре не было.

Николас Кейдж ранее озвучивал Человека-паука в анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные», но живую роль в костюме супергероя сыграл впервые.