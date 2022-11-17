Билет на концерт Клавы Коки был продан за 10 миллионов рублей

Российская певица и блогер Клавдия Высокова начала набирать популярность в 2015 году, и за семь лет ее музыкальный проект Клава Кока набрал в России невероятную популярность.

Стоимость одного из VIP билетов на последний концерт Клавы составил около десяти миллионов рублей.

По словам певицы, покупку совершил «один очень известный бизнесмен, который хочет разыграть покупку среди своих подписчиков».

Стало известно, что обладателем "золотого билета стал" основатель медиахолдинга MAER Константин Майер, который специализируется на дожитал-рекламе. Константин трижды становился лауреатом премии «Медиаменеджер России».

По правилам, установленным самой девушкой, обладатель самого дорогого билета сможет не только посетить красочное шоу, но и разделить сцену с молодой звездой.